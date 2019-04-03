انت الان تتابع لاسارتي يعلن قائمة الأهلي للسفر إلى جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
الأهلي
أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى جنوب إفريقيا ظهر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، عصر السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، ومن المقرر أن تسافر البعثة على متن طائرة خاصة بسبب ضيق الوقت وظروف الطيران، خاصة أن الفريق سيُسافر إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم التالي لمواجهته أمام الاتحاد السكندري، والتي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة. وحقق الأهلي، فوزًا
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة.
وحقق الأهلي، فوزًا مثيرًا، على نظيره الاتحاد، بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول، وصالح جمعة، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.
ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 55 نقطة، ليرتقي إلى صدارة الدوري مؤقتًا لأول مرة هذا الموسم، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الذي سيلعب اليوم الأربعاء ضد سموحة، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 32 نقطة في المركز التاسع.
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يعلن قائمة الأهلي للسفر إلى جنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.