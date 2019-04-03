انت الان تتابع لاسارتي يعلن قائمة الأهلي للسفر إلى جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

الأهلي

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى جنوب إفريقيا ظهر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، عصر السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، ومن المقرر أن تسافر البعثة على متن طائرة خاصة بسبب ضيق الوقت وظروف الطيران، خاصة أن الفريق سيُسافر إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم التالي لمواجهته أمام الاتحاد السكندري، والتي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة. وحقق الأهلي، فوزًا

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