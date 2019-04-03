شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد مجلس إدارة نادي الباطن حتى نهاية الموسم الرياضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً يقضي بتمديد مجلس إدارة نادي الباطن بمحافظة حفر الباطن حتى نهاية الموسم الرياضي برئاسة ناصر بن هويدي الشمري، ومبارك بن عامر الظفيري نائباً للرئيس، والأمين العام عوض بن مطر الهزيمي، وأمين الصندوق عايد بن ثروي الحربي.

كما يتضمن القرار عضوية كل من ضيدان بن سعود الشمري، والمهندس زياد بن عبدالعزيز العنزي، وخالد بن صكب العنزي، وعبدالله بن مروي الشمري، وعبدالعزيز بن معدي المطيري، وبزيع بن فراج السهلي، ومحمد بن راشد المطيري.