شكرا لقرائتكم فلاش باك..الزمالك يسعى للثأر والصدارة أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى الزمالك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء للثأر من نظيره فريق سموحة، فى إطار مؤجلات الجولة 24 بالدورى العام، التى ستقام على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث يصارع الزمن لتحقيق أهدافه الثلاثة والتى يسعى فيها لانتزاع الصدارة مرة أخرى بعدما اعتلاها غريمه التقليدى الأهلى بالأمس .

الزمالك عينه على الصدارة والثأر من سموحة ، بعدما خطف الأخير تعادل قاتل أوقف الزمالك فى الدور الأول ، حيث فقد الصدارة بهذه النتيجة وتوقف رصيده عند 14 نقطة وتصدر الترتيب حينها بيراميدز بــ 15 نقطة ، ونجح حسام حسن لاعب الفريق فى إحراز هدف التعادل للفريق السكندرى فى الدقيقة 87 لتصبح النتيجة 1 / 1 قبل أن يهدرزميله ياسر إبراهيم ركلة جزاء فى الدقيقة 94، بعدما تقدم يوسف أوباما للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 70.

ويسعى الزمالك لإستعادة قمة الدوري للتتويج باللقب الذى يعتبر الأغلى فى السنوات الأخيرة بعد ما أطمئن جماهير القلعة البيضاء أن درع الدورى العام بات على وشك دخول جدران ميت عقبة.

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ويحرص السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك اليوم على انتزاع الصدارة مرة أخرى والفوز بأى نتيجة ، خاصة بعد 3 إخفاقات وتعادلات متتالية فى الدورى العام أمام الجيش 2/2، وبنفس النتيجة أمام المقاولون العرب ثم التعادل السلبى أمام الأهلى فى قمة الدورى فى الجولة الماضية.