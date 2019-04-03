شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ5 الاف دولار ..إعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب اتحاد الكرة مجلس إدارة نادى الزمالك بإرسال مبلغ 5 آلاف دولار باقى تكلفة استقدام حكام أجانب وتحديدا من البرتغال لمباراة اليوم أمام سموحة فى الدورى.

كان الزمالك أرسل شيكا لاتحاد الكرة بمبلغ 20 ألف دولار فقط ووافق اتحاد الكرة على قبول الشيك على أن يُرسل الزمالك المبلغ المتبقى فى وقت لاحق.

ووصل الطاقم البرتغالى إلى القاهرة أمس الثلاثاء على أن يغادر غداً بعد إدارة اللقاء، وكان اتحاد الكرة أعلن موافقته على استقدام حكام أجانب لأى فريق بشرط سداد حكام 25 ألف دولار فى حالة الطاقم الأجنبى، و15 ألف دولار للطاقم العربى.