شكرا لقرائتكم الأهلي يغادر القاهرة لملاقاة صن دوانز فى جنوب إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا ظهر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها عصر السبت القادم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي. وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط. Advertisements وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يومي6 و13 أبريل الجاري موعدا لمواجهتي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي. واصطحب الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي 21 لاعبا وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي وايمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة.

بعثة الاهلي في المطار قبل السفر لجنوب افريقيا (1)



بعثة الاهلي في المطار قبل السفر لجنوب افريقيا (2)



بعثة الاهلي في المطار قبل السفر لجنوب افريقيا (3)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يغادر القاهرة لملاقاة صن دوانز فى جنوب إفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.