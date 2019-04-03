شكرا لقرائتكم كلاكيت تاني مرة..الإصابة تُهدد بغياب محمود علاء أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، عدم الدفع بمحمود علاء مدافع الفريق خلال مواجهة سموحة، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.
وكشف مصدر بالزمالك، أن جروس يدرس عدم الدفع بمحمود علاء أمام سموحة، خوفًا من تجدد الإصابة التى تعرض لها بجرح قطعى فى الحاجب الأيمن والتى تطلبت حصوله على 10 غرز خياطة، وأدت لغيابه عن مباراة القمة 117 أمام الأهلى.
أضاف المصدر، أن جروس يخشى على محمود علاء من تجدد الإصابة، خاصة وأن اللاعب سيكون حريص جدًا فى حالة التعامل مع الكرات العالية، والالتحامات القوية الأمر الذى قد يعود بالسلب على دفاع الأبيض بشكل عام أمام سموحة.
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