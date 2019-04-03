شكرا لقرائتكم الفوز الأول على الخواجات يراود حسام حسن ضد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع دقات السابعة من مساء اليوم الأربعاء، يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سموحة فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة و العشرون من مسابقة الدورى .

ويسعى حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى ، لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم ، خاصة وأن الحصول على نقاط المباراة ، يكون أول فوز له أمام مدربى الزمالك من الخواجات .

وسبق والتقى حسام حسن فى مسيرته التدريبية مع مدربى الزمالك الغير مصريين 5 مرات قبل موقعة بتروسبورت.

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وعندما كان مدربا للمصرى البورسعيدى ألتقى أمام هولمان ، و إيناسيو ، و نيبوشا ، بانتصار الخواجات ، حيث فاز الزمالك فى المواجهات الأربعة بنتيجة 2/1 ، و 1/0 ، و 2/1 ، على الترتيب .

وعندما كان العميد مدربا لفريق الاتحاد السكندرى ألتقى مع الزمالك بقيادة باتشيكو وتغلب الأبيض بهدف دون على رد زعيم الثغر .

وينتظر حسام حسن أن يفوز فى مباراة اليوم ليكون أول فوز له على خواجات القلعة البيضاء.