شكرا لقرائتكم فالفيردي: راضٍ عن التعادل.. وبرشلونة يعتمد على ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه مفعم بمشاعر إيجابية رغم تعادله الثلاثاء 4 – 4 بصعوبة بالغة مع مضيفه فياريال في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني، وأن النادي الكتالوني مستعد تماما لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل.

وقال فالفيردي: النقطة لها أهمية كبيرة للغاية لأنه كان بإمكاننا أن نخسر وندخل مباراة السبت بمشاعر أخرى، إنها نقطة ولكننا نجحنا في تعويض تأخرنا بهدفين، أتلتيكو لن يستسلم أبدا وسيفاجئنا.

ونجح أتلتيكو مدريد في تقليص الفارق مع برشلونة إلى ثماني نقاط بعد فوزه على جيرونا بهدفين نظيفين، إلا أن فالفيردي أعرب عن شعوره بالرضا عن قدرة فريقه على العودة في مباراة أمس بعد أن كان متأخرا في بداية اللقاء بهدفين.

وأضاف المدرب الإسباني قائلا: لم نسيطر على المباراة، لقد تركنا زمام السيطرة، لقد تفوقوا علينا في المناطق الدفاعية، لم نكن قادرين على إنهاء المباراة لصالحنا وفي النهاية اضطررنا إلى العودة من بعيد.

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ورغم ذلك، أكد فالفيردي أن هناك أشياء إيجابية في هذا التعادل، وأكمل قائلا: أشعر بأن هذه المباراة يمكنها أن تساعدنا كثيرا في المنافسات القادمة، المباراة جعلتنا ندرك أنه لا يزال هناك الكثير من المباريات)وأن الأمور صعبة، اليوم تمكنوا من حرماننا من نقطتين.

واستطرد فالفيردي قائلا: لا يمكننا أن نسمح للمنافس أن يتفوق علينا في مواقف كثيرة، سنلعب مباريات حاسمة بالنسبة لصراعنا على لقب الليغا ودوري أبطال أوروبا.

وألمح فافيردي خلال حديثه إلى الفكرة السائدة عن اعتماد برشلونة على نجمه الأول ليونيل ميسي الذي سجل الهدف الثالث للنادي الكتالوني ومهد الطريق نحو الهدف الرابع لزميله لويس سواريز ليقتنص الفريق نقطة ثمينة.

واختتم قائلا: أي فريق كان ليعتمد على ميسي، إنه عنصر أساسي بالنسبة لنا، إنه يحدد لنا طريقة وشكل اللعب، ولكن في الدقائق الـ 15 الأولى لم يكن هناك اعتماد على ميسي.