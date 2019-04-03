كوفاتش يتحدى دورتموند قبيل القمة الألمانية: بايرن "أفضل فريق"

اسماء السيد - اعتبر الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة، أن فريقه هو "الأفضل" في البوندسليغا متى قدم مستواه المعهود، وذلك في تصريحات تسبق قمة ضد بوروسيا دورتموند.

ويشهد ملعب "أليانز أرينا" السبت مباراة مرتقبة ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، يتوقع أن تكون مفصلية في مسار اللقب هذا الموسم، وتجمع بين دورتموند المتصدر (63 نقطة) والمضيف بايرن الثاني (61 نقطة).

وفي تصريحات نشرتها الأربعاء مجلة "سبورت بيلد"، رجح كوفاتش خروج فريقه فائزا من هذه المواجهة، بقوله "الجميع هنا يعولون على الفوز".

أضاف "دورتموند يقدم موسما مذهلا لكن اذا لعبنا بمستوانا المعهود، نحن أفضل فريق في ألمانيا وسنتوج بلقب الدوري".

وكان النادي البافاري قد سقط في مرحلة الذهاب على أرض دورتموند 2-3، بعدما تقدم مرتين على مضيفه خلال المباراة.

وفرط بايرن في المرحلة الماضية بنقطتين ثمينتين في مسعاه لإحراز اللقب للمرة السابعة تواليا، وذلك بتعادله مع مضيفه فرايبورغ 1-1، مقابل فوز دورتموند على ضيفه فولسفبورغ 2-صفر.

وأعرب كوفاتش عن استيائه من التعادل الأخير الذي سمح لدورتموند بالانفراد بالصدارة، وقال "لست مستاء فقط، أنا غاضب أيضا".

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لكنه اعتبر أن التنافس المحموم مع دورتموند سيكون مصدر تحفيز للفريق ضد غريمه، وقال "لاعبونا خاضوا عددا كبيرا من المباريات المشابهة. في أوقات كهذه، هم على أعلى درجات التركيز".

وردا على سؤال حول احتمال عدم احراز بايرن ميونيخ اللقب، قال كوفاتش "أعتقد بأن (رئيس النادي) أولي هونيس قال إنه قد يقبل بعدم إحراز لقب البطل (...) لكن طموحنا هو الفوز بالبطولة".

أضاف "انها بطولتنا. كل مدرب هنا يرغب، ويجب عليه أن يحرز اللقب".

وتعرض كوفاتش الذي يقود بايرن في موسمه الأول، لانتقادات عديدة في الأشهر الماضية، لاسيما في ظل تراجع الأداء وترجيح التقارير الصحافية أن تتم إقالته من منصبه. لكن النادي البافاري الذي كان يبتعد عن دورتموند بفارق تسع نقاط في أواخر العام 2018، عاد بشكل تدريجي واستعاد مكانته في قمة الدوري والمنافسة الجدية على اللقب.

ورد كوفاتش في حديثه لـ"سبورت بيلد" على منتقديه بالقول "عندما كنت في إينتراخت فرانكفورت (فريقه السابق)، قيل إنني عبقري تكتيك مثل (الإسباني جوسيب) غوارديولا أو (الألماني توماس) توخل لاعتمادي أساليب لعب مختلفة (...) الآن يقال إنني غير قادر على تغيير الأسلوب".

أضاف "هذا غير صحيح. عندما أتيت الى هنا، كان ثمة نظام قائم منذ (الهولندي) لويس فان غال قبل عشرة أعوام. شعرت بأن الفريق مرتاح لهذا النظام ولم يكن ثمة أي سبب لإجراء تعديلات جذرية لأن ذلك كان سيؤدي الى إرباك اللاعبين".