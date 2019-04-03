شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ5 آلاف دولار باقى مستحقات طاقم الحكام البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اتحاد الكرة مجلس إدارة نادى الزمالك بإرسال مبلغ 5 آلاف دولار باقى تكلفة استقدام حكام أجانب وتحديدا من البرتغال لمباراة اليوم أمام سموحة فى الدورى.

كان الزمالك أرسل شيكا لاتحاد الكرة بمبلغ 20 ألف دولار فقط، ووافق اتحاد الكرة على قبول الشيك على أن يرسل الزمالك المبلغ المتبقى فى وقت لاحق.

ووصل الطاقم البرتغالى إلى القاهرة أمس الثلاثاء، على أن يغادر غدا بعد إدارة اللقاء، وكان اتحاد الكرة أعلن موافقته على استقدام حكام أجانب لأى فريق بشرط سداد 25 ألف دولار فى حالة الطاقم الأجنبى، و15 ألف دولار للطاقم العربى.