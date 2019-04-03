شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه أزمة ملابس قبل دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين أزمة قبل انطلاق دورة شمال أفريقيا المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل حتى 14 أبريل، بسبب عدم وصول ملابس للمنتخب من الشركة الجديدة التى تعاقد معها اتحاد الكرة موخرا. Advertisements ويشارك منتخب شباب الفراعنة فى دورة شمال أفريقيا التى تقام على مدار أسبوع فى الإسكندرية. واضطر منتخب 2001 إلى ارتداء ملابس الشركة القديمة لحين وصول ملابس الجديدة.

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