مران قوى للغائبين عن رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن رحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى بطولة أفريقيا مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وشارك فى المران كل من: صالح جمعة ومحمد شريف وإسلام محارب وعمرو جمال وأحمد حمودى وباسم على وأحمد علاء ومحمد نجيب، وشريف إكرامى ووليد سليمان، وكان صالح جمعة قد شارك كبديل فى لقاء الاتحاد السكندرى الذى فاز به الفريق بثنائية نظيفة.

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