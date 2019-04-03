شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور مدحت صالح وعلى الحجار ومحمد ثروت.. حفل فنى فى يوم اليتيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "ها أنا .. أحقق ذاتى" تنفذ وزارة الشباب والرياضة حفلا فنيا فى إطار الاحتفالات بيوم اليتيم بعد غد الجمعة فى التجمع الخامس بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء والأيتام ومجموعة من الجمعيات الأهلية.

وتتابع الوزارة البروفات النهائية استعداداً للحفل الذى سيشارك فيه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة وكورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، حيث سيقدمون باقةً من الأغانى الوطنية، كما يتضمن الحفل عرض قصص نجاح من الأطفال الأيتام المتفوقين علمياً وفنياً ورياضياً.

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كما يتخلل الحفل فقرة فنية يقدمها الفنان محمد ثروت والفنان على الحجار والفنان مدحت صالح بعدد من ألمع أغانيهم، ويتم خلال الحفل عرض أوبريت بعنوان "إحنا أولاد مصر"، وفيلم تسجيلى يعرض أبرز البرامج والمشروعات المقدمة من وزارة الشباب والرياضة للأطفال الأيتام.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على دعم ورعاية أبناء مصر من الأيتام، وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم بشراكة وتضافر الجهود بين مجموعة من أجهزة ومؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.