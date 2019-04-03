شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يتفقد مطار القاهرة قبل وصول الوفود المشاركة فى قرعة الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا وطارق كمال رئيس لجنة المراسم بالبطولة، خلال الأيام المقبلة، مطار القاهرة الدولى للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة كان 2019.

وتقام القرعة يوم 12 أبريل الجارى تحت سفح الأهرامات بمشاركة 24 دولة، وكان محمد فضل أعن أنه سيتم بدء طرح تذاكر مباريات البطولة خلال الفترة بين 15 إلى 20 أبريل الجارى عبر نظام إلكترونى، مضيفا أنه سيتم الطرح على مرحلتين، الأولى تخص المباريات من 1 إلى 37 ثم تطرح التذاكر الخاصة بالمباريات من 38 إلى 52.

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