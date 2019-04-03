شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تنتظر هدية حسام حسن الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على أحر من الجمر تنتظر الجماهير العاشقة للنادى الأهلى هدية غالية من نجمها السابق حسام حسن المدير الفنى الحالى لسموحة، حينما يلاقى الزمالك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

نجح فريق الأهلى فى اعتلاء قمة مسابقة الدورى العام لأول مرة هذا الموسم بعدما حقق فوزًا قاتلاً على نظيره الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وخطف الأهلى فوزاً قاتلاً من الاتحاد السكندرى بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة فى الدقيقتين الثانية والثامنة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الأهلى رصيده لـ55 نقطة ويصعد لقمة الدورى للمرة الأولى هذا الموسم ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 54 وللأخير مباراة اليوم أمام سموحة، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة فى المركز الثامن.

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بقاء الأهلى على قمة مسابقة الدورى للجولة المقبلة لن يستمر إلا إذا نجح العميد فى قيادة سموحة للفوز على الزمالك فى مواجهة الليلة.

ويضع جمهور الأهلى أمالا عريضة على قدرة العميد على تحقيق فوزه الأول مع سموحة على حساب الزمالك، لاسيما أن المواجهتين الأخيرتين لحسام أمام الفارس الأبيض شهدت فوزاً وتعادلا للعميد على أبناء ميت عقبة

فلقد حقق حسام حسن انتصاره الثالث والأخير على حساب الزمالك فى الدور الثانى من الموسم الماضى، يوم 24 يناير 2018، عندما فاز المصرى بهدف نظيف أحرزه إسلام عيسى، وكان يدرب الزمالك حينها إيهاب جلال.

فيما كانت آخر مواجهة بين حسام حسن ونادى الزمالك يوم 24 يناير 2019 بين الزمالك وبيراميدز في الجولة التاسعة بالموسم الحالى فى الدورى المصرى، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.