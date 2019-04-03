الزمالك و سموحة .. 7 أرقام قبل مواجهة بتروسبورت فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الزمالك و سموحة والمقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء، فى إطار مؤجلات الجولة الـ24 بالدورى الممتاز على ملعب استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.
ويسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة صدراة الدورى، بعدما اعتلى الأهلى الصدارة بفارق نقطة وحيدة بالفوز على الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ27، بينما يطمح الفريق السكندرى فى تحقيق مفاجأة من أجل تحسين موقفه فى الترتيب.
ويرصد ”الخليج 365” 7 أرقام لـ " الزمالك و سموحة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :
الزمالك و سموحة
أخر ظهور للزمالك بالدورى
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