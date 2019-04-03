شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة والزمالك .. حسام حسن يبحث عن الفوز الثانى أمام خواجات الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السابعة من مساء اليوم الأربعاء يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سموحة فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى.

ويسعى حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، خاصة أن الحصول على نقاط المباراة، يكون ثانى فوز له أمام مدربى الزمالك من الخواجات.

حسام حسن واجه 6 خواجات

سبق والتقى حسام حسن فى مسيرته التدريبية مع مدربى الزمالك غير المصريين 6 مرات قبل موقعة بتروسبورت.

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وعندما كان مدربا للمصرى البورسعيدى التقى هولمان، وإيناسيو، ونيبوشا، حيث فاز الزمالك فى المواجهات الأربعة بنتيجة 2 /1، و1/ 0، و2 /1، على الترتيب.

وعندما كان العميد مدربا لفريق الاتحاد السكندرى التقى مع الزمالك بقيادة باتشيكو وتغلب الأبيض بهدف دون على رد زعيم الثغر.

الفوز الوحيد على كرول

المباراة الوحيدة التى فاز فيها حسام حسن على الزمالك بقيادة أجنبية أقيمت فى 10 أبريل 2008، وحقق الفريق البورسعيدى الفوز على أبناء القلعة البيضاء بقيادة الهولندى رود كرول، بنتيجة 2-1 وأحرز الأهداف كل من عاشور الأدهم وأحمد جلال للمصرى، وهدف الزمالك سجله محمود فتح الله.

وينتظر حسام حسن أن يفوز فى مباراة اليوم ليكون أول فوز له على خواجات القلعة البيضاء.