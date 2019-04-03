طارق مصطفى لـ"سوبر كورة": جروس مش جبان ولاسارتى ملوش بصمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحد الوجوه التدريبية الصاعدة بسرعة الصاروخ، خاض الكثير من التجارب سواء داخل مصر فى منصب الرجل الثانى أو بالدوريات العربية والتى ارتقى خلالها لمنصب المدير الفنى، والتقى معه سوبر كورة لمناقشته فى العديد من الملفات الشائكة في الرة المصرية، لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا

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