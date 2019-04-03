طبيب المنتخب يشارك فى مؤتمر باستاد ويمبلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إلى لندن بعد ثلاثة أيام للمشاركة فى مؤتمر طبى بلندن. Advertisements وتقرر سفر أبو العلا بصحبة مخطط أحمال منتخب مصر بول للمشاركة فى المؤتمر الذى يقام فى استاد ويمبلى بإنجلترا. ويتضمن المؤتمر تناول أحدث أساليب علاج وإصابات الملاعب فى الفترة الأخيرة وأيضا الأجهزة الحديثة المستخدمة فى علاج إصابات اللاعبين.

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