شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وسموحة .. 5 معلومات عن المحامى "جوان بينرو" حكم اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء طاقم التحكيم الدولى البرتغالى الذى سيدير مباراة الزمالك وسموحة ضمن الجولة 24 لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام اليوم الأربعاء، ويضم جوان بينرو حكم ساحة، وبيدرو موتا مساعد أول، وبرونو خودريجيس مساعد ثان، ومانويل أوليفر حكم رابع. الحكم جوان بينرو الحكم جوان بينرو ويرصد الخليج 365 أبرز 5 معلومات عن الحكم البرتغالى جوان بينرو: Advertisements - الحكم البرتغالى صاحب الـ31 عاما من (مواليد عام 1988) يعمل محاميا. - توج بالشارة الدولية عام 2016، وأدار هذا الموسم 28 مباراة. - أدار مباراة البرازيل وبنما الودية التى أقيمت فى 23 مارس الماضى ضمن الأجندة الدولية. - أدار خلال مسيرته التحكيمية 152 مباراة، احتسب خلالها 44 ضربة جزاء. - يجيد استخدام البطاقات، حيث أشهر طوال مسيرته 632 بطاقة صفراء، و12 بطاقة حمراء.

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