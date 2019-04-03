شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر الدورى لأول مرة فى الموسم بعد 246 يوما وينتظر الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت المنافسة على لقب الدورى فى الموسم الحالى 2018 - 2019، خاصة بعدما حقق الأهلي فوزًا قاتلاً أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وخطف الأهلى فوزاً قاتلاً من الاتحاد السكندرى بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة فى الدقيقتين الثانية والثامنة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الأهلى رصيده لـ55 نقطة ويصعد لقمة الدورى للمرة الأولى هذا الموسم، ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 54، وللأخير مباراة غداً أمام سموحة فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة ويبقى فى المركز الثامن.

الأهلى يعتلى الصدارة لأول مرة منذ 246 يوما

انطلقت منافسات الموسم الحالى من الدورى المصرى الممتاز، يوم 31 يوليو 2018، بمواجهتين الأولى بين الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، والثانية بين بتروجت والزمالك والتى انتهت بالتعادل السلبى، ومنذ هذا اليوم، لم يعتلى الأهلى صدارة ترتيب الدورى، حتى نجح فى إعتلائها بعد غياب 246 يومًا، عقب الفوز على زعيم الثغر.

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الأهلى ينتظر مواجهة الزمالك وسموحة اليوم

وينتظر الأهلى مواجهة الزمالك وسموحة، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، على ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى، حيث تمنى جماهير المارد الأحمر تعثر الزمالك، ليظل فريقها على قمة الدورى، لاسيما وأن الفارق فى النقاط بين القطبين أصبح حاليًا نقطة واحدة.

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