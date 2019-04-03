عبد الحفيظ يبلغ الشحات بالعقوبة بشكل رسمي.. واللاعب يؤكد احترامه للجهاز الفني

عقد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق، أبلغه فيها بالغرامة المالية التي تم توقيعها عليه طبقا للائحة نظراً لما بدر منه خلال استبداله أمس في مباراة الاتحاد السكندري.

وتقدم اللاعب حسين الشحات باعتذار رسمي لسيد عبد الحفيظ عن واقعة استبداله أمس، مؤكداً تقبله قرار الغرامة المالية، مشدداً على احترامه الكامل لرؤية الجهاز الفني وقراراته ورغبته في مساعدة الفريق دائماً بتحقيق الفوز المحلي والأفريقي، الأمر الذي لاقي قبولا من قبل مدير الكرة والجهاز الفني.

ويتواجد حسين الشحات في الوقت الحالي ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للسفر قبل قليل إلى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن دوانز الجنوب أفريقي عصر يوم السبت القادم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.