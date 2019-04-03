ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018 اليوم الأربعاءالأهلي يتصدر مؤقتاً

نرصد لكم في هذا المقال ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2018، بعد مباريات أمس الثلاثاء الموافق 2019/4/2، بعد فوز الأهلي المثير في الوقت بدل الضائع علي الإتحاد السكندري، بهدفين دون رد في الإسبوع ال27 من مسابقة الدوري الممتاز، الذي أشعل الصراع فيه علي القمة، سجل هدفي المباراة الدولي التونسي علي معلول ،والبديل صالح جمعة،في الدقيقتين الثالثة والخامسة من الوقت بدل الضائع.

تصدر الأهلي الجدول لأول مرة هذا الموسم، برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك، برصيد 54 نقطة الذى تراجع إلي المركز الثاني، لاول مرة هذا الموسم وله مباراة قوية اليوم مع فريق سموحة السكندري، يسعى للفوز بها ليعود للصدارة مرة آخري، بفا رق نقطتين عن الأهلي،ليشتعل صراع القمة وتبدأ مرحلة الكراسي الموسيقية .

ترتيب جدول الدوري الممتاز

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نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز علي، أبناء العم المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس بإستاد السويس ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلي النقطة 35، ويحتل المركز السابع في ترتيب الجدول، بينما يتجمد رصيد المقاولون عند النقطة ال36 في المركز السادس .

حقق فريق إنبي فوزاً غالياً علي الإنتاج الحربي، بهدف نظيف سجله أحمد شكري في الدقيقة ال9 من زمن المباراة، ليصل للنقطة 26 ويرتفع ترتيبة في جدول المسابقة إلي المركز 14، ويتجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة32 في المركز ال9 من الجدول، ليدخل الدوري الممتاز مرحلة الإمتاع في المباريات القادمة، التي سيخوضها كل الفرق بقوة كبيرة سواء أهل القمة أو أهل القاع.