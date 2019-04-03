مباراة الزمالك وسموحة اليوم | تفاصيل هامة قبل اللقاء وعرض لجدول ترتيب الدوري المصري 2019 مع القنوات...

يلتقي اليوم كل من فريقي الزمالك وسموحة في خضم الجولة رقم 24 من بطولة الدوري العام بمصر وذلك لموسم 2019، وتأتي المباراة في ظل حالة من التنافس الشديد بين فرق قمة الدوري الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز للفوز بالصدارة والتربع على قمة ترتيب الدوري المصري .

وبهذا التقرير نعرض لكم أهم التفاصيل التي قد تكون بحاجة لمعرفتها قبل اللقاء المنتظر بين الزمالك وسموحة اليوم مع متابعة أحدث أخبار اللقاء .

مباراة الزمالك وسموحة اليوم بالدوري المصري

ما هو موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم ؟

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019، وذلك بملعب بترو سبورت .

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة اليوم ؟

تنقل كل من قناتي النيل الرياضية وقناة أون سبورت الرياضية كافة تفاصيل مباراة الزمالك وسموحة مع أستوديو تحليلي شامل لكافة أحداث اللقاء .

ما هي ترددات القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين الزمالك وسموحة ؟

تردد قناة النيل الرياضية هو :

11842 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب افقي H .

Advertisements

تردد قناة أون سبورت الرياضية .

10853 مع معدل ترميز 27500للاجهزة HD – SD .

ما هو ترتيب كل من الزمالك وسموحة بجدول الدوري المصري ؟

وعن ترتيب الفريقين الزمالك وسموحة قبل اللقاء فيحتل فريق الزمالك المركز الثاني وذلك بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، ويمتلك الزمالك 54 نقطة، أما فريق سموحة فيحتل المركز القبل الأخير وذلك برصيد من النقاط 25 نقطة .

ما هو جدول ترتيب الدوري المصري

وفيما يلي إليكم أحدث ترتيب لجدول المسابقة لموسم 2019، وذلك بعد فوز الأهلي أمس على فريق الاتحاد، وقبل مباراة الزمالك وسموحة .