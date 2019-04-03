تقرير.. "فريق" خارج حسابات لاسارتي.. سيطرة هجومية وغياب اضطراري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"الفوز مهم للغاية، قررت منح بعض اللاعبين راحة، وكان ذلك مخاطرة بسبب التغييرات الكثيرة في التشكيل عن المباراة السابقة، لكنني أملك قائمة كبيرة من اللاعبين ويجب أن استفاد منها".. تصريحات أدلى بها المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الـ27 وتصدر جدول الدوري لأول مرة -بشكل مؤقت- منذ بداية الموسم.

صاحب الـ58 عامًا تولى المهام الفنية للفريق الأحمر بداية من العام الجاري، حيث كانت أول مبارياته بالدوري أمام بيراميدز انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، تلاها 11 جولة أخرى فاز في 10 منها وتعادل سلبيًا في لقاء وحيد أمام الزمالك.

لاسارتي اعترف بامتلاكه قائمة كبيرة من اللاعبين التي تنتظر الحصول على فرصة، وبالنظر إلى قائمة الأهلي نجد أن هناك 10 لاعبين لم تحصل على فرصتها الكاملة منذ قدوم لاسارتي إلى القلعة الحمراء بجانب ثنائي خرج من حسابات الأوروجوياني للإصابة.

علي لطفي

حارس مرمى الأهلي، المنتقل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي قادمًا من إنبي.

إجمالي مشاركات علي لطفي بقميص الأهلي في الدوري هذا الموسم مباراتين لم تكن أيًا منهما تحت قيادة لاسارتي، فاللاعب خارج القائمة في أغلب الأحيان، بينما تواجد على مقاعد خلال آخر 4 مباريات بسبب إصابة شريف إكرامي.

على المستوى الأفريقي، شارك اضطراريًا في مباراة واحدة أمام فيتا كلوب الكونغولي بعدما تعرض محمد الشناوي للإصابة خلال المباراة ليخرج ويحل لطفي بدلًا منه.

أحمد علاء

اللاعب الشاب القادم من صفوف الداخلية خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2018/2019.

7 دقائق فقط هي إجمالي مشاركات علاء بقميص الأهلي تحت قيادة لاسارتي، فصاحب الـ25 عامًا تواجد في مباراة مصر المقاصة التي أقيمت بالجولة الـ11 وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية دون رد.

باسم علي

الظهير الأيمن للفريق الأول، خاض مباراتين فقط تحت قيادة المدرب الأورجوياني أمام إنبي (8دقائق)، وحرس الحدود (90 دقيقة)، بينما خرج من القائمة في باقي المباريات.

محمود وحيد

المنضم مؤخرًا إلى صفوف الأهلي في فترة الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من مصر المقاصة.

وحيد لم يشارك محليًا في أي مباراة بالدوري، واكتفى بالمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

شارك لاعب المقاصة السابق لمدة 33 دقيقة فقط وفاز الأهلي في المباراة بنتيجة 5-0.

إسلام محارب

منذ الرابع من يناير (أول مباراة للاسارتي مع الأهلي) لم يشارك محارب في أي مباراة رسمية بالدوري.

تواجد اللاعب على مقاعد في 3 مباريات أمام بيراميدز، سموحة ومصر المقاصة، ليغيب بعدها عن قائمة الفريق حتى مباراة الاتحاد السكندري.

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على المستوى الافريقي، يتواجد محارب في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية، شارك في مباراة واحدة تحت قيادة لاسارتي (شبيبة الساورة 1-1) وتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة أخرى (فيتا كلوب فاز بها الفريق الأحمر 2-0). وغاب عن الأربعة الآخرين.

محمد محمود

غياب محمد محمود لم يكن لأسباب فنية عكس حال اللاعبين السابقين، فاللاعب القادم من صفوف وادي دجلة خلال الميركاتو الشتوي الأخير لم يخض سوى مباراتين فقط تحت قيادة لاسارتي الفنية.

ظهور محمد محمود الأول كان في مباراة بيراميدز (17 دقيقة)، بينما كان ظهوره الثاني أمام سموحة والتي شهدت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصيلبي للركبة ليغيب منذ هذا الوقت.

محمد شريف

لاعب وادي دجلة المنضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

شارك شريف في مباراة واحدة أمام سموحة بالجولة الـ15 في المواجهة التي فاز بها الأهلي بهدف دون رد.

أحمد الشيخ

العائد إلى صفوف الأهلي بعد رحلة قصيرة في صفوف الاتفاق السعودي استمر خلالها 6 أشهر هي مدة الإعارة.

الشيخ لم ينضم إلى قائمة الأهلي الأفريقية بسبب ظروف الإصابات التي عانى منها الأهلي في ذلك الوقت وأجبرته على قيد لاعبين آخرين.

شارك الشيخ في مباراتين فقط مع لاسارتي كانت الأولى أمام بيراميدز وخسرها الأهلي بنتيجة 2-1، والثانية أمام الإنتاج الحربي وفاز بها الفريق الأحمر بهدف دون رد شهدت تواجد الشيخ في 6 دقائق فقط من المباراة.

أحمد حمودي

على المستوى المحلي، شارك حمودي في مباراة واحدة فقط بالدوري كانت امام مصر المقاصة، اكتفى بالظهور لمدة 19 دقيقة وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة.

على المستوى الأفريقي شارك في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي (22 دقيقة)، وأمام شبيبة الساورة (دقيقة واحدة).

صلاح محسن

القادم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018.

على المستوى المحلي، غاب محسن عن أول 3 مباريات تحت قيادة لاسارتي، ثم عاد للظهور أمام وادي دجلة (19 دقيقة)، إنبي (14 دقيقة)، حرس الحدود (20 دقيقة)، وتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة واحدة أمام الإنتاج الحربي، بينما غاب عن القائمة في آخر 5 مباريات.

على المستوى الافريقي ظهر صلاح محسن في 6 دقائق فقط من مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني والتي خسرها الأحمر بهدف دون رد.

عمرو جمال

لم يشارك عمرو جمال في أي مباراة بقميص الأهلي هذا الموسم، فبعد نهاية فترة إعارته في صفوف هلسينكي الفنلندي عاد إلى الفريق الأحمر وتم إدراج اسمه في القائمة المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.