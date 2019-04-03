محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
اعتذر حسين الشحات لاعب الأهلي عما بدر منه عقب خروجه من مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري.
وكان الشحات قد أبدى اعتراضه عقب خروجه من المباراة ليحل رمضان صبحي بدلًا منه، ليقرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي تغريم اللاعب ماليًا وفقًا للائحة.
وبحسب ما أعلن الموقع الرسمي للأهلي فقد تقدم اللاعب باعتذار رسمي عن الواقعة، مؤكدًا تقبله قرار الغرامة المالية.
كما شدد الشحات على احترامه الكامل لرؤية الجهاز الفني وقراراته ورغبته في مساعدة الفريق دائما لتحقيق الانتصارات المحلية والإفريقية وهو الأمر الذي لاقى قبولا من جانب مدير الكرة والجهاز الفني.
جدير بالذكر أن الشحات تواجد في قائمة الأهلي التي تستعد للسفر بعد قليل إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر السبت القادم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الشحات يعتذر عن واقعة "التبديل" ويؤكد احترامه للعقوبة والجهاز الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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