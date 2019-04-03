تقرير.. 3 سيناريوهات.. ماذا ينتظر رمضان صبحي بعد 1 يوليو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أصبح مصير رمضان صبحي لاعب الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي غير محدد بعد تصريحات وكيله نادر شوقي حول مستقبل اللاعب بعد نهاية إعارته في صفوف القلعة الحمراء.

وكيل رمضان صرح بأن كل الأمور واردة قائلاً: "قد يبقى مع الأهلي، وقد يرحل لنادي آخر، وقد يستكمل عقده مع ناديه الإنجليزي، بعد 1 يوليو سيتحدد مصيره".

صاحب الـ22 عامًا عاد للأهلي منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ليشارك في 13 مباراة (8 مباريات بالدوري + 5 مباريات بدوري أبطال إفريقيا) ليسجل من خلالها هدفًا ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

مصير رمضان بعد إعارته مع الأهلي والمقرر أن ينتهي في الأول من يوليو المقبل أصبح مفتوحًا، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- العودة لهيدرسفيلد

بعد هبوط فريق هيدرسفيلد إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" الإنجليزي، الأمر الذي قد يجعل النادي الإنجليزي يقرر الإبقاء على خدمات الدولي المصري؛ نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين من المستوى الأول، بعد هبوط الفريق من بريميرليج.

وكيل اللاعب ألمح إلى أن رمضان قد يستكمل عقده مع ناديه هيدرسفيلد خاصة أن الأخير لم يستفد من خدمات صاحب الـ22 عامًا سوى في أربع مباريات منذ رحيله عن ستوك في الصيف الماضي.

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- تجديد الإعارة

قد يوجد سيناريو ثانٍ أمام رمضان، وهو الاستمرار في صفوف الأهلي وتجديد إعارته مجددًا، لكن هذا يشترط وجود رغبة ثلاثية بين اللاعب وناديه الإنجليزي بجانب إدارة الأهلي.

وما يدعم تواجد رمضان في صفوف الأهلي هو رغبة اللاعب في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بجانب الحصول على لقب الدوري.

وكيل اللاعب كشف في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت": "رمضان صبحي في الأهلي يحصل على ربع ما يتقضاه في الدوري الإنجليزي".

- تجربة جديدة

أمام رمضان سيناريو ثالث وهو خوض تجربة جديدة، سواء في إنجلترا أو الرحيل لأي دوري آخر خاصة بعد هبوط هيدرسفيلد إلى "تاشمبيونشيب".

رمضان تعرض لحالة مماثلة عندما تعرض ستوك سيتي للهبوط بعد نهاية الموسم الماضي ليقرر لاعب الأهلي المعار الرحيل لهيدرسفيلد.

وصرح وكيله بعد هبوط ستوك أنه سيحاول البحث عن نادٍ آخر سواء في إنجلترا أو في أحد الدوريين الإيطالي أو الألماني؛ نظرًا لاستحالة مشاركة موكله في دوري الدرجة الأولى.