رغم ظهوره في قائمة لقاء صن داونز.. الأهلي يوقع غرامة مالية على حسين الشحات

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على حسين الشحات لاعب الفريق وذلك وفقا للائحة نظرا لما بدر منه أثناء استبداله أمس في مباراة الاتحاد السكندري. وحقق الأهلي فوزا ثمينا على الاتحاد السكندري أمس بثنائية نظيفة رفع بها رصيده في جدول الدوري إلى النقطة 55 ليتصدر حامل اللقب قمة المسابقة المحلية. ويتواجد حسين الشحات ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للسفر بعد قليل إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر السبت القادم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي. وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب افريقيا في الثانية ظهر اليوم في رحلة طيران تستغرق عشر ساعات تقريبا. واصطحب الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي 21 لاعبا في رحلة جنوب إفريقيا وهم محمد الشناوي وعلي لطفي وايمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة.

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