بيليه لمبابي: طريقة لعبك لاتينية

شارك الأسطورة البرازيلي بيليه، في حدث ترويجي، إلى جانب النجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث أخبره بأنه يمتلك نفس أسلوب اللاعبين البرازيليين.

وقال بيليه مازحاً للنجم الفرنسي: “أسلوبك وطريقة لعبك، تشبه الطريقة اللاتينية، لنقول البرازيلية، من المؤسف أنك لم تلعب لسانتوس”.

وكان من المفترض أن يلتقي الثنائي في هذا الحدث منذ عدة أشهر لولا مرض بيليه، قبل أن يتحقق في إحدى فنادق العاصمة الفرنسية باريس.

ولم يخف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تأثره الكبير بكلمات “الجوهرة السوداء”، مؤكداً أنه حقق حلماً بلقاء الأسطورة البرازيلي.

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وقال مبابي في هذا الصدد: “لا أعلم ما يعني أن تكون نجماً، لا أعتقد أنني كذلك، ولكني أعتقد أن الأمر يتعلق باحترام الآخرين، ويجب كسب هذا الأمر”.

وأكد “الغزال” الجديد لبيليه أنه كان بمثابة “أيقونة” بالنسبة له منذ الصغر، ولكن هدفه كان كتابة التاريخ الخاص به بالسير على خطى اللاعبين الكبار.

وأصبح صاحب (20 عاماً) أبرز اللاعبين الصاعدين بقوة خلال الفترة الأخيرة، بعد الإنجازات التي حققها بالتتويج بلقب كأس العالم مع فرنسا الصيف الماضي في روسيا، وفوزه بالحذاء الذهبي كأفضل لاعب واعد في المحفل الكروي الأكبر في العالم، ليشبه بيليه إلى حد كبير، والذي سبقه بنحو 61 عاماً عندما قاد “السيليساو” للفوز بمونديال 1958 في السويد وعمره 18 عاماً فقط.

من جانبه، أكد بطل العالم 3 مرات مع البرازيل (1958 و62 و70) أن جيل 1970 الأفضل عبر التاريخ، لأن الفريق بأكمله كان رائعاً”.