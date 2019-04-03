سواريز: برشلونة لا يستسلم

أكد لويس سواريز صاحب الهدف القاتل أن انتفاضة برشلونة المذهلة في التعادل 4-4 مع فياريال، تظهر مدى رغبة الفريق في حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.
قال سواريز للصحافيين بعدما تجنب برشلونة أول هزيمة في الدوري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: “الروح التي أظهرناها والمتعلقة بعدم الاستسلام تظهر مدى رغبتنا في الفوز بلقب الدوري”.
وأضاف: “عند النظر إلى ما حدث في الشوط الأول أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع، كنا نستحق الفوز رغم أننا ندرك أن المنافس صنع أيضاً بعض الفرص للتسجيل”.
وأكد سواريز أنه لا يزال أمام برشلونة الكثير من العمل قبل مواجهة أتلتيكو مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح: “نتقدم بفارق جيد من النقاط، لكن رغم أننا لم نخسر في هذه المباراة، فنحن ندرك أنه يجب التطور”.
واختتم: “هذه المباراة أظهرت أن الفريق يدفع ثمن أي أخطاء يرتكبها، ويجب أن نصحح بعض الأشياء”.
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