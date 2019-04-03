سواريز: برشلونة لا يستسلم

أكد لويس سواريز صاحب الهدف القاتل أن انتفاضة برشلونة المذهلة في التعادل 4-4 مع فياريال، تظهر مدى رغبة الفريق في حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

قال سواريز للصحافيين بعدما تجنب برشلونة أول هزيمة في الدوري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: “الروح التي أظهرناها والمتعلقة بعدم الاستسلام تظهر مدى رغبتنا في الفوز بلقب الدوري”.

وأضاف: “عند النظر إلى ما حدث في الشوط الأول أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع، كنا نستحق الفوز رغم أننا ندرك أن المنافس صنع أيضاً بعض الفرص للتسجيل”.

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وأكد سواريز أنه لا يزال أمام برشلونة الكثير من العمل قبل مواجهة أتلتيكو مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح: “نتقدم بفارق جيد من النقاط، لكن رغم أننا لم نخسر في هذه المباراة، فنحن ندرك أنه يجب التطور”.

واختتم: “هذه المباراة أظهرت أن الفريق يدفع ثمن أي أخطاء يرتكبها، ويجب أن نصحح بعض الأشياء”.