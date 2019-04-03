أبلغ مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، لاعبيه بأن ينحوا جانباً التفكير في 4 ألقاب التي يمكن للفريق حصدها هذا الموسم، ليركزوا على لقاء كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
ومع وجود فرصة للفريق لنيل الألقاب الثلاثة المتبقية، قال غوارديولا إنه “من السهل خروج الفريق خالي الوفاض”.
وقال في مؤتمر صحافي: “خلال أسبوع واحد أو في غضون ثلاثة أيام يمكن أن نخسر كافة الألقاب الثلاثة، لماذا الحديث عن الرباعية بينما في هذا البلد، وهو بلد أسطوري لم يحدث هذا من قبل؟”.
وأضاف: “أندية أسطورية مثل ليفربول.. والفترة الخاصة بإليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد، وجوزيه مورينيو في تشيلسي، وآرسين فينغر مع آرسنال.. لم يفعل أحد ذلك، لذا فلماذا يجب علينا فعلها؟”.
وسيؤدي الفوز على كارديف إلى ارتقاء الفريق فوق ليفربول، قبل أن يواجه السيتي منافسه برايتون إند هوف البيون في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة من غوارديولا إلى لاعبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.