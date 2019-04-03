نصيحة من غوارديولا إلى لاعبيه

أبلغ مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، لاعبيه بأن ينحوا جانباً التفكير في 4 ألقاب التي يمكن للفريق حصدها هذا الموسم، ليركزوا على لقاء كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

ومع وجود فرصة للفريق لنيل الألقاب الثلاثة المتبقية، قال غوارديولا إنه “من السهل خروج الفريق خالي الوفاض”.

وقال في مؤتمر صحافي: “خلال أسبوع واحد أو في غضون ثلاثة أيام يمكن أن نخسر كافة الألقاب الثلاثة، لماذا الحديث عن الرباعية بينما في هذا البلد، وهو بلد أسطوري لم يحدث هذا من قبل؟”.

وأضاف: “أندية أسطورية مثل ليفربول.. والفترة الخاصة بإليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد، وجوزيه مورينيو في تشيلسي، وآرسين فينغر مع آرسنال.. لم يفعل أحد ذلك، لذا فلماذا يجب علينا فعلها؟”.

وسيؤدي الفوز على كارديف إلى ارتقاء الفريق فوق ليفربول، قبل أن يواجه السيتي منافسه برايتون إند هوف البيون في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي السبت المقبل.