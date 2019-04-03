رئيس فياريال يتهم برشلونة وأتلتيكو بـ”سرقة” لاعبيه الناشئين

أكد رئيس نادي فياريال، فرناندو رويغ، عقب تعادل فريقه أمام ضيفه برشلونة 4-4، في الجولة 30 من الدوري الإسباني، أن ناديه يمتلك أفضل لاعبين ناشئين في إسبانيا، لكن فرق كبرى مثل البرسا وأتلتيكو مدريد وبلباو “يسرقونهم”.

ندد رئيس “الغواصات الصفراء” بأن الأندية المذكورة “تسرق” لاعبين من فريق الناشئين بفياريال.

وأشاد رويغ بأداء فريقه الذي أكد انه قدم مباراة عظيمة، وأثبت أنه فريق جيد، معتبراً أنه في حين حصد “البلاوغرانا” نقطة التعادل، خسر فياريال نقطتين.

واختتم: “يجب الاستمرار.. تتبقى 8 مباريات في “الليغا” وإذا لعبنا بنفس هذا المستوى يمكننا أن نغادر الملعب دائماً ورأسنا مرفوعة”.