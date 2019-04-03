الدوري السعودي: النصر يسعى للحفاظ على الصدارة

حقق النصر 7 انتصارات متتالية، كان آخرها في اللحظات الأخيرة على الهلال، وبات يحتاج إلى 5 انتصارات على الأكثر لضمان التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأول مرة منذ 2015.

يبدو النصر في حالة معنوية عالية بعدما تفوق 3-2 على الهلال، بفضل هدف في نهاية الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليواصل رحلة الصعود وينتزع القمة من حامل اللقب.

واستغل النصر بشكل مثالي معاناة الهلال من تراجع في المستوى، وواصل انتصاراته المتتالية، بينما تعادل منافسه مرتين قبل القمة المثيرة الجمعة الماضي.

وقبل 5 جولات من الوصول إلى خط النهاية بات النصر يملك 58 نقطة من 25 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي تراجع إلى المركز الثاني في منافسة ثنائية على اللقب، في ظل ابتعاد الشباب ثالث الترتيب بفارق 11 نقطة عن القمة.

Advertisements

وحصل النصر على دفعة معنوية إضافية، بعدما فاز 4-0 على الجيل الإثنين الماضي، رغم إراحة بعض لاعبيه الأساسيين ليبلغ قبل نهائي كأس الملك السعودي.

وسيعود صانع اللعب المغربي المميز نور الدين أمرابط إلى تشكيلة النصر، عندما يواجه الرائد غداً الخميس، ويمثل اللاعب قوة هجومية ضاربة إلى جانب مواطنه هداف المسابقة هذا الموسم عبد الرزاق حمد الله.

ورغم سلسلة انتصارات النصر فإن مهمة التفوق على الرائد عاشر الترتيب لن تكون سهلة لأن المنافس حقق الفوز في آخر جولتين، وقدم أحد أجمل مباريات الموسم الخميس الماضي، وتفوق 5-4 على الأهلي بفضل رباعية من المهاجم الخطير صالح الشهري.

وإذا خرج النصر بفوزه الثامن على التوالي، فإنه سيفرض ضغطاً على الهلال الذي سيلعب في وقت لاحق في ضيافة الحزم الذي يصارع للهروب من الهبوط.