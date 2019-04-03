نتائج مباريات دور 8 من نهائيات دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ) عن نتائج مباريات 8 من نهائيات دوري مراكز الشباب النسخة السادسة ، وتأهل مراكز شباب الطود وسنتريس والمناصرة وفيصل لنصف النهائي البطولة.
تغلب مركز شباب الطود ( الأقصر ) علي مركز شباب باروط ( بني سويف ) بهدفين لهدف في مباراة أقيمت علي استاد أسيوط الرياضي ،و علي ملعب مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية فاز مركز شبابفيصل ( السويس ) علي مركز شباب الغردقة ( البحر الأحمر ) بهدف نظيف
وعلي ملعب نادي راس البر بدمياط تفوق مركز شباب المناصرة ( بورسعيد ) علي أبناء مركز شباب الراهبين ( الغربية ) بهدفين نظيفين
وحقق فريق مركز شباب سنتريس ( المنوفية ) مفاجأة الدوري بفوزه علي مركز شباب العمراوي ( الإسكندرية ) بطل
وتقام مباريات نصف النهائي في السادس من إبريل ، حيث يواجه مركز شباب الطود ( الأقصر ) مركز شباب سنتريس ( المنوفية ) ، والمواجهة الثانية بين مركز شباب فيصل ( السويس ) ومركز شباب المناصرة ( بورسعيد )
ومن مفارقات الدوري هذا العام أن الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائي ثلاثة منها صعدت كأصحاب المراكز الثانية بمحافظاتهم ( سنتريس ، فيصل ، الطود) ما عدا المناصرة الذي تأهل بطلاً للدوري عن محافظة بورسعيد.
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