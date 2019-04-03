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الاتحاد السعودي يفقد أهم أوراقه الهجومية أمام الباطن

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تلقى المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي لويس سييرا صدمة جديدة بعد تأكد فقدان الفريق لخدمات أهم الأوراق الهجومية في المباراة المقبلة أمام الباطن في الجولة القادمة من الدوري السعودي

للمحترفين.

وتأكد بشكل رسمي غياب جاري رودريجيز، مهاجم فريق الاتحاد، بعد معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية، والتي ستبعده عن المشاركة في المباريات

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لمدة 10 أيام.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة فريق الباطن يوم غد الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله ( الجوهرة المشعة ) ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين " دوري كأس الأمير للمحترفين ".

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