عبد الحفيظ يبلغ الشحات بالعقوبة واللاعب يؤكد احترامه لرؤية الجهاز الفني

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق قام خلالها بإبلاغه بالغرامة المالية التي تم توقيعها عليه وفقا للائحة نظرا لما بدر منه أثناء استبداله أمس في مباراة الاتحاد السكندري.
وتقدم حسين الشحات باعتذار رسمي للكابتن سيد عبد الحفيظ عن واقعة استبداله أمس، مؤكدًا تقبله قرار الغرامة المالية ، مشددا علىاحترامه الكامل لرؤية الجهاز الفني وقراراته ورغبته في مساعدة الفريق دائما لتحقيق الانتصارات المحلية والإفريقية وهو الأمر الذي لاقى قبولا من جانب مدير الكرة والجهاز الفني.
ويتواجد حسين الشحات ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للسفر بعد قليل إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر السبت القادم في
وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب افريقيا في الثانية ظهر اليوم في رحلة طيران تستغرق عشر ساعات تقريبا. واصطحب الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي 21 لاعبا في رحلة جنوب إفريقيا وهم محمد الشناوي وعلي لطفي وايمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة.
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