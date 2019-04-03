تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة سموحة

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على تشكيل فريقه لخوض مباراة سموحة ، في الجولة 24 لمسابقة الدوري ، والمقرر

اقامتها غدا الأربعاء على ملعب بتروسبورت .

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة كلا من:

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش.

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في خط الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحازم إمام وبهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالمنعم كهربا وأحمد سيد زيزو

وفي الهجوم: يوسف أوباما وخالد بوطيب