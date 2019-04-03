صورة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن

ترصد لكم بوابة "الوفد" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتى الآن، حيث يشهد الصراع على الصدارة منافسة كبيرة بين عدد من النجوم البارزين على رأسهم أحمد عليوخالد قمر، لاعبا المقالون العرب، والاتحاد السكندري على الترتيب.
ويتربع أحمد علب على القمة برصيد 14 هدفا، ويأتي خالد قمر ومحمود علاء،
الصورة الآتية توضح جدول ترتيب هدافي الدوري حتى الآن:
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