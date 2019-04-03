صورة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن

ترصد لكم بوابة "الوفد" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتى الآن، حيث يشهد الصراع على الصدارة منافسة كبيرة بين عدد من النجوم البارزين على رأسهم أحمد علي

وخالد قمر، لاعبا المقالون العرب، والاتحاد السكندري على الترتيب.

ويتربع أحمد علب على القمة برصيد 14 هدفا، ويأتي خالد قمر ومحمود علاء،

لاعبا الاتحاد والزمالك في المركز الثاني، برصيد 12 هدفا لكل منهما، وفي المركز الرابع حسا باولو، لاعب الداخلية، برصيد 11 هدفا، وخامسا محمد كهربا، لاعب الزمالك برصيد 10 أهداف.

الصورة الآتية توضح جدول ترتيب هدافي الدوري حتى الآن: