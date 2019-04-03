بالصور.. سيدات السلة يتصدرن منافسات اليوم الأول بدورة ألعاب حوض النيل

حقق منتخب كرة السلة سيدات 3x3 انتصارات قوية في اليوم الأول للمنافسات بدورة ألعاب حوض النيل المقامة في مدينة هيوي الرواندية. وخاض الفريق ثلاث مباريات اليوم وفقًا لجدول البطولة الذي وضع المنتخبات الست المشاركة في كرة السلة للسيدات في مجموعة واحدة ثم يقام من خلال أول أربعة مراكز الدور قبل النهائي. في مجموعة واحدة ثم يقام من خلال أول أربعة مراكز الدور قبل النهائي. تغلبت سيدات السلة اليوم على منتخب جنوب السودان بنتيجة 18-6 ثم التغلب على فريق أوغندا بنتيجة 14-10 وفي آخر مباراة تغلبن على فريق اللاجئين الأوليمبي بنتيجة 17-0. لعب منتخب السيدات باللاعبات جنى هيثم وإنجي صلاح وسلمى مصطفى ولوران خالد تحت قيادة المدير الفني هيثم صفا. Advertisements يتبقى للمنتخب لقائين غدًا أمام بوروندي ورواندا حيث تحسم المواجهتين الصدارة بعد أن نجح منتخبنا في الصدارة في اليوم الأول.

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