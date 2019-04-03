صور.. خالد قمر يشغل مواقع التواصل بعد لقاء الأهلي والاتحاد

أشعل خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقاء الأهلي وزعيم الثغر الذي جمع بينهم، بالأمس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وأسفرت

المباراة عن فوز الأهلي بهدفين دون رد.

وجاءت الأهداف بعد الدقيقة الـ90 من اللقاء وشهدت المباراة مشادات

عنيفة بين خالد قمر ولاعبي الأهلي وهو ما جعل الجميع يتساءل عبر مواقع التواصل عن السبب.

وأصبح النادي الأهلي متصدرًا للدوري المصري برصيد 55 نقطة، بينما يحتل الإتحاد المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

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