صور.. خالد قمر يشغل مواقع التواصل بعد لقاء الأهلي والاتحاد

أشعل خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقاء الأهلي وزعيم الثغر الذي جمع بينهم، بالأمس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وأسفرتالمباراة عن فوز الأهلي بهدفين دون رد.
وجاءت الأهداف بعد الدقيقة الـ90 من اللقاء وشهدت المباراة مشادات
وأصبح النادي الأهلي متصدرًا للدوري المصري برصيد 55 نقطة، بينما يحتل الإتحاد المركز الثامن برصيد 32 نقطة.
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