يد الأهلي ينهي الاستعداد لمواجهة الزمالك بالسوبر الإفريقي

ينهي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الاستعداد لمواجهة نظيره فريق الزمالك المقرر لها غدا الخميس على لقب كأس السوبر الإفريقي والذي يقام بمدينة وجدة المغربية.

ويخوض الفريق مرانا قويا اليوم، يقوم خلاله السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني بشرح

العديد من الأمور الخططية والفنية ، على أن يعقد محاضرة فيديو مساء اليوم لمراجعة خطة اللعب وتكليف كل لاعب بالدور المطلوب منه خلال اللقاء.

وتضم قائمة اللاعبين 19 لاعبا هم: هادي رفعت ومحمد

عصام الطيار وعبدالرحمن طه، وعمر الوكيل «بكار»، ومحمود عاصم ويوسف معرف ومصطفى خليل وعمر حجاج وعبدالرحمن فيصل وإسلام حسن وأحمد خيري وأبو الفتوح أحمد «حماصة» والكسندر سيماكوف، وأحمد حسام ومحمود فايز، وهادي حميدو وإبراهيم المصري ومحمد إبراهيم وأحمد عبدالرحمن ،ويشارك حماصة مع الفريق بكأس السوبر الإفريقي فقط على سبيل الإعارة من نادي سموحة.