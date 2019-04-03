يد الأهلي ينهي الاستعداد لمواجهة الزمالك بالسوبر الإفريقي

ينهي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الاستعداد لمواجهة نظيره فريق الزمالك المقرر لها غدا الخميس على لقب كأس السوبر الإفريقي والذي يقام بمدينة وجدة المغربية.
ويخوض الفريق مرانا قويا اليوم، يقوم خلاله السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني بشرحالعديد من الأمور الخططية والفنية ، على أن يعقد محاضرة فيديو مساء اليوم لمراجعة خطة اللعب وتكليف كل لاعب بالدور المطلوب منه خلال اللقاء.
وتضم قائمة اللاعبين 19 لاعبا هم: هادي رفعت ومحمد
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