سيدات طائرة الأهلي يواجه الزمالك مساء اليوم

يواجه فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الزمالك في السادسة من مساء اليوم الأربعاء على الصالة المغطاة بمقر نادي الزمالك في ميت عقبة، وتقام المباراة ضمن مؤجلات بطولة الدوري الممتاز ضمن الزمالك في ميت عقبة، وتقام المباراة ضمن مؤجلات بطولة الدوري الممتاز ضمنمنافسات الدور الثاني. كان فريق سيدات الأهلي قد تفوق في مباراة الدور الأول بالفوز بنتيجة ٣-٢ في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة.

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