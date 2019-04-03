رياضة | الحمام يواجه المنصورة في مباراة ضمان البقاء غدا

يلتقي في الثالثة عصر غد علي ملعب مركز شباب الحمام فريق نادي الحمام مع نادي المنصورة في إطار مباريات الجولة ال24 للمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية.

يدخل الحمام اللقاء ولدية رغبة كبيرة في الفوز لضمان البقاء بنسبة كبيرة حيث أنه يحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة جمعهم من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 8 مباريات والهزيمة في 9 مباريات أحرز خلال ال23 جولة 26 هدف ومني مرماة ب30 هدف ويغيب عن الحمام محمد حفظي لطردة في مباراة دمنهور السابقة.

بينما يدخل المنصورة اللقاء بقيادة صبري المنياوي اللقاء ولدية رغبة في الفوز لعودة الأمال في المنافسة مرة اخري علي الصعود حيث أنه يحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن طنطا المتصدر جمعهم من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 مباريات والخسارة في 6 مباريات احرز خلال ال23 جولة السابقة 24 هدف وسكنت شباكه 18 هدفًا

يغيب عن صفوف الفريق في هذه المباراة نجمي الفريق كريم بدير وسولاري للإيقاف نتيجة حصولهم علي 3 إنذارات.

يذكر أن نتيجة الدور الأول والتي أقيمت في المنصورة قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.