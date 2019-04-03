رياضة | اللجنة الأولمبية تشارك في مهرجان يوم المرأة العالمي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الأولمبية تشارك في مهرجان يوم المرأة العالمي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مهرجان لجنة المرأة والرياضــة الذي أقيم بحي الأسمرات بالمقطم بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى اطار الاحتفال بيوم المرأة العالمى وكذا احتفالات عيد الأم.

وأطلق إشارة بدء المهرجان دكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية فى التاسعة صباحاً بمشاركة أكثر من 300 سيدة فى إطار تدعيم المرأة المصرية فى كل مكان و الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمببة برئاسة المهندس هشام حطب على تنظيم هذا المهرجان للنهوض بالمرأة المصرية.

وتضمن المهرجان اقامة مباراة كرة قدم خماسية ومسابقة للجرى و فقرة ترفيهية من الفنون الشعبية والتنورة بعدها تم توزيع الجوائز على الفائزات فى المسابقات.