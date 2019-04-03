رياضة | بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التوافد علي مطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز المقرر لها عصر السبت القادم في ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في الثانية ظهر اليوم في رحلة طيران تستغرق عشر ساعات تقريبا.

واختار الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي 21 لاعبا في رحلة جنوب إفريقيا وهم محمد الشناوي وعلي لطفي وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة.

كريستيان جروس يخالف مارتن لاسارتي في أبريل

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك اتباع سياسة التدوير داخل صفوف الفريق خلال الفترة القادمة وسط ضغط اللقاءات في شهر أبريل الجاري سواء على صعيد بطولة الدوري أو الكونفدرالية الافريقية وخوض احتكاكات ومواجهات غاية في الصعوبة.

وتمسك كريستيان جروس بالاعتماد على ثبات التشكيل بشكل طبيعي وعدم إجراء أية تغييرات مع اللجوء لخطة بديلة وهي تخفيف الحمل البدني في التدريبات لتجنب الإرهاق والإصابات للاعبين وضمان تواجدهم لأطول فترة مع الفريق حتى انطلاق بطولة أمم إفريقيا بسبب خوفه من اهتزاز مستوى بعض البدلاء لعدم مشاركتهم مع الفريق منذ فترة طويلة.

ويأتي ذلك على خلاف مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي الذي لجأ إلى التدوير في شهر أبريل بداية من مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري حيث لعب بمعظم أفراد دكة البدلاء والعائدين من الإصابة.

استبعاد وليد ومحارب و5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام صن داونز

استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من رحلة الفريق التي ستسافر اليوم إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة المستبعدين من مباراة الأهلي وصن داونز شريف إكرامي ووليد سليمان وهشام محمد للإصابة ومحمد نجيب ومحمد شريف وأحمد حمودي وإسلام محارب لوجهة نظر فنية.

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز

محمد الشناوي وعلي لطفي وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة.

أول طلب لعودة عمار حمدي للأهلي

طلب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عودة الصاعد عمار حمدي المعار إلى الاتحاد السكندري في الموسم الجديد.

وأبدى لاسارتي إعجابه الشديد بقدرات عمار حمدي خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين.

وكان عمار حمدي قد انضم للنادي الأهلي قادمًا من النصر في يناير 2018 ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة مع المدرب السابق الفرنسي باتريس كارتيرون ليرحل معارًا للاتحاد السكندري.

هشام محمد خارج حسابات الأهلي في رحلة صن داونز

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على استبعاد هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر من رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفضل مارتن لاسارتي عدم التعجل في مشاركة هشام محمد لأنه يتعافى بشكل كامل من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق قبل مباراة الزمالك.

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ويخضع هشام محمد لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة وذلك لتجهيزه لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها يوم ١٠ من الشهر الجاري.

ويستعد الأهلي للسفر إلى جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة استعداد لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صدمة الأهلي في رمضان صبحي

تعرض نادي الأهلي لصدمة جديدة في عقد رمضان صبحي لاعب الفريق الذي أصبح استمراره بعد الإعارة مطلبًا لجماهير القلعة الحمراء.

وأكد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي أن عقد إعارة اللاعب من هيديرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي غير قابل للتمديد لذلك بعد انتهاء الإعارة سيعود لفريقه لبحث مستقبله.

وأوضح شوقي في تصريحات تليفزيونية أن رمضان صبحي لم يشترط على الأهلي ماديًا لأن راتبه الحالي ربع ما كان يتقاضاه في هيديرسفيلد.

وأضاف شوقي أن استبعاد رمضان صبحي من منتخب مصر ليس لأسباب فنية لكنه لا يرغب في الخوض في الحديث عن هذا الأمر.

على طريقة الزمالك وبيراميدز.. سموحة يستعين بحكام أجانب لنهاية الموسم

أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الاستعانة بحكام أجانب خلال المباريات المتبقية لفريقه في الدوري المصري هذا الموسم.

ويعد سموحة الفريق الثالث بالمسابقة الذي يقرر استقدام حكام أجانب لمبارياته بعدما سبقه في الطلب ناديي بيراميدز والزمالك.

ويلتقي مساء اليوم الأربعاء الزمالك وسموحة ضمن منافسات بطولة الدوري العام وتقام المباراة بقيادة تحكيمية برتغالية بعدما أرسل الزمالك لاتحاد الكرة قيمة تعيين طاقم تحكيم أجنبي.

حسين الشحات في 3 شهور.. من عباءة المنقذ إلى قائمة المغضوب عليهم

تحول حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي من النجم المفضل لدى جماهير الفريق إلى المغضوب عليه بعد واقعة الاعتراض على تغييره أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وغضب حسين الشحات على استبداله برمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري ولوح بيديه للجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي مما دفع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لتغريمه 150 ألف جنيه.

جاء حسين الشحات للأهلي في 6 يناير الماضي من العين الإماراتي في صورة "المنقذ" لتراجع مستوى الفريق من جانب وإعلانه رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء على حساب أي فريق من جانب آخر.

أتى حسين الشحات إلى الأهلي باعتباره سيكون النجم الأول بعد أن احتفت به الجماهير مقدمًا لكن تبدل الحال وأصبح الشحات على دكة البدلاء بل ويقاتل من أجل المشاركة أساسيًا.

وشارك حسين مع الأهلي في 13 مباراة ما بين لاعب أساسي أو بديل، من بينهم 7 مباريات بالدوري و6 في دوري أبطال إفريقيا لم يقدم خلالها المستوى المأمول وكانت أرقامه ضعيفة مقارنة بضجة الصفقة إذا سجل هدفين فقط حتى الآن.