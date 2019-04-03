تقرير .. 5 حقائق عن سيلفا بنيرو حكم الزمالك وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم البرتغالي جواو سيلفا بنيرو لإدارة مباراة الزمالك وسموحة والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ24 بمسابقة الدوري العام.

ويتواجد الزمالك في وصافة الدوري مؤقتًا برصيد 54 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي متصدر الترتيب والذي فاز أمس على الاتحاد السكندري (2-0)، في المقابل يحتل سموحة المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

وبعيدًا عن حسابات المباراة، يستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز معلومات عن الحكم البرتغالي:

- بدأ بنيرو صاحب الـ31 عامًا، مسيرته التحكيمية في موسم (2014 -2015) حيث أدار خلالها 21 مباراة بجميع المسابقات أشهر خلالها 88 بطاقة صفراء بجانب خمس بطاقات حمراء.

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- الحكم البرتغالي في موسمه التحكيمي الثالث بدأ مشواره في البطولات الأوروبية على مستوى الأندية عندما أدار مباراة أبردين إف سي الأسكتلندي وفنتسبيلس بطل لاتفيا في الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي.

- بنيرو استطاع خلال الموسم الحالي أن يحكم أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا كان هذا خلال الدور التمهيدي عندما أدار لقاء سوتييسكا نيكشيتش بطل الجبل الأسود وأستانا بطل كازخستان.

- أبرز مشوار بنيرو كان في الموسم الحالي عندما أدار نهائي كأس الدوري البرتغالي والذي جمع بين سبورتنج لشبونة وبورتو وانتهى اللقاء لصالح الأول بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

الحكم البرتغالي أدار أيضًا خلال الموسم الحالي مباراة منتخب البرازيل أمام بنما والذي أقيم في 23 مارس الماضي وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

- على مستوى المنتخبات الأوروبية فقد أدار البرتغالي 16 مباراة دولية في مختلف الفئات السنية ما عدا منتخبات الصف الأول.