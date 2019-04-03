قائمة الأهلي للقاء صنداونز.. عودة أيمن أشرف.. وظهور حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن لاسارتي أعاد أيمن أشرف للقائمة من جديد، بعد استبعاده من مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

كما يتواجد محمود وحيد في قائمة مواجهة بطل جنوب أفريقيا، بعدما عانى من إصابة بإجهاد عضلي في الأيام الماضية، إلى جانب عودة حمدي فتحي لاعب الوسط أيضًا للقائمة.

وسيلتقي الأهلي مع صنداونز يوم السبت المقبل في جنوب أفريقيا، قبل سبعة أيام من مواجهة أخرى تجمعهما في السويس بإياب دور الثمانية من دوري الأبطال.

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وتتكون قائمة الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، رمضان صبحي، حسين الشحات، ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو، جونيور أجايي، صلاح محسن.