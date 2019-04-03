14 مليون عقد رعاية لـ 10 لاعبين لأولمبياد طوكيو 2020 بالتعاون مع القطاع الخاص

بدأت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص اول باكورة تعاون في رعاية الابطال المصريين الرياضيين لإعدادهم لأولمبياد طوكيو 2020 حيث أبرمت الوزارة بروتكول تعاون مع شركة روابط الرياضية والتي كان علي أثرها قيام الشركة بتوفير رعاية مع البنك الأهلي المصري أحد اكبر المؤسسات المالية الوطنية في مصرلرعاية 10 لاعبين من الأبطال الرياضيين أصحاب الإنجازات الرياضية في عدد 8 ألعاب.

وشملت الرعاية اللاعبين هداية ملاك ورضوي رضا في التايكوندو سارة سمير رفع الأثقال علاء أبو القاسم

في السلاح جيانا فاروق وشيماء أبو اليزيد في الكاراتيه محمد إبراهيم في المصارعة أحمد قمر في الرماية مصطفي الجمل في ألعاب القوي ومحمد طاهر زيادة في الفروسية

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لا تدخر جهدا في التعاون مع كافة مؤسسات القطاع الخاص لتوفير الدعم المالي في رعاية اللاعبين وأن البداية في رعاية 10 لاعبين هي مرحلة أولي يتبعها تقديم رعاية أخري

Advertisements

لعدد من اللاعبين المرشحين لتحقيق ميداليات ونتائج متميزة بالدورة الأولمبية.

ويأتي ذلك من منطلق حرص الدولة علي تحقيق التكامل مع القطاع الخاص لتوفير الدعم المالي المناسب ورفع العبء عن الاتحادات الرياضية في توفير مورد مالي لإعداد أبطالها وتأهيلهم لتحقيق نتائج متميزة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وإشار صبحي أن آلية العمل خلال المرحلة القادمة سوف تكون مبنية على التنسيق الكامل ما بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية ومؤسسات القطاع الخاص لبناء جسور الثقة وتوحيد كافة الجهود المشتركة في توفير كافة مقومات النجاح للاعبين خلال المرحلة المقبلة في رفع علم مصر خلال المحافل والبطولات الدولية.