تدريبات قوية لمستبعدي الأهلي من رحلة جنوب أفريقيا

أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن رحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في بطولة أفريقيا مرانًا قويًّا صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك في المران كل من : صالح جمعة ومحمد شريف وإسلام محارب وعمرو جمال وأحمد حمودي وباسم علي و أحمد علاء ومحمد نجيب بالإضافة إلى شريف إكرامي ووليد

سليمان.

وكان صالح جمعة قد شارك كبديل في لقاء الاتحاد السكندري الذي فاز به الفريق بثنائية نظيفة.

وتطير بعثة الأهلى إلى جنوب أفريقيا في الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء في رحلة طيران تستغرق ما يقرب من عشر ساعات.