أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن رحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في بطولة أفريقيا مرانًا قويًّا صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وشارك في المران كل من : صالح جمعة ومحمد شريف وإسلام محارب وعمرو جمال وأحمد حمودي وباسم علي و أحمد علاء ومحمد نجيب بالإضافة إلى شريف إكرامي ووليد
وكان صالح جمعة قد شارك كبديل في لقاء الاتحاد السكندري الذي فاز به الفريق بثنائية نظيفة.
وتطير بعثة الأهلى إلى جنوب أفريقيا في الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء في رحلة طيران تستغرق ما يقرب من عشر ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات قوية لمستبعدي الأهلي من رحلة جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.