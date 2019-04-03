تحت شعار (ها أنا .. أحقق ذاتى)، تنفذ وزارة الشباب والرياضة حفلا فنيا في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم بعد غد الجمعة بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من السادة الوزراء والأطفال الأيتام ومجموعة من الجمعيات الأهلية.
وتتابع الوزارة البروفات النهائية استعداداً للحفل الذىسيشارك فيه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة وكورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب حيث سيقدمون باقةً من الأغانى الوطنية، كما يتضمن الحفل عرض قصص نجاح من الأطفال الأيتام المتفوقين علمياً وفنياً ورياضياً.
كما يتخلل الحفل فقرة فنية يقدمها الفنان محمد
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم ورعاية أبناء مصر من الأيتام، وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم بشراكة وتضافر الجهود بين مجموعة من أجهزة ومؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشباب تنفذ حفلا فنيا في يوم اليتيم بقاعة المنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.